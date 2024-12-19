Виландер: мне интересно, сможет ли Синнер сохранить хладнокровие с кем-то вроде Кирьоса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о том, что финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Кирьос — один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его допинг-кейса. Ранее Ник заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии — 2025 он «заставит всех людей на трибунах болеть против него».

«Я считаю, что Янник Синнер совершенно точно невиновен. Нет никаких шансов, что он пытался сделать что-то противозаконное намеренно, он совершенно не виноват. Было бы интересно посмотреть, сможет ли Синнер держать себя в руках и сохранять спокойствие, если будет играть с кем-то вроде Ника Кирьоса, скажем, на старой Джон Кейн Арене, куда пускают всех обладателей билетов на Australian Open, где средний возраст зрителей варьируется от 60 лет до 16, а может, и до 20, где некоторые из них выпивают несколько бутылок пива, даже и больше. Интересно будет посмотреть, сможет ли Синнер сохранить хладнокровие в такой атмосфере, если на него выйдет Кирьос», — приводит слова Виландера Eurosport.es.