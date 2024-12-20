48% оскорблений теннисистов в соцсетях в 2024 году шли от игроков на ставках — BBC

По данным системы обнаружения на основе искусственного интеллекта, за 48% из 12 тыс. сообщений в социальных сетях, которые в 2024 году были сочтены оскорбительными в отношении теннисистов, стоят разгневанные игроки на ставках, сообщает BBC.

Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA), Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциация тенниса США (USTA) в конце прошлого года объединили свои усилия для запуска программы, которая отслеживает публикации в наиболее распространённых соцсетях.

Сообщается, что в период с января по октябрь этого года сервис «Матрица угроз» отследил 2,47 млн ​​сообщений. Около 12 тыс. сообщений и комментариев нарушали правила социальных сетей. Это привело к удалению комментариев, а в некоторых случаях и самого аккаунта. Оскорбления с 15 аккаунтов превысили порог криминализации и были переданы в национальные правоохранительные органы для принятия мер.

Отметим, что давним членом Совета игроков WTA является бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси, которая высоко оценила нововведённую систему.

«Никто не должен терпеть ту ненависть, с которой многие из нас столкнулись на этих платформах», — приводит BBC слова Азаренко.