Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

48% оскорблений теннисистов в соцсетях в 2024 году шли от игроков на ставках — BBC

48% оскорблений теннисистов в соцсетях в 2024 году шли от игроков на ставках — BBC
Аудио-версия:
Комментарии

По данным системы обнаружения на основе искусственного интеллекта, за 48% из 12 тыс. сообщений в социальных сетях, которые в 2024 году были сочтены оскорбительными в отношении теннисистов, стоят разгневанные игроки на ставках, сообщает BBC.

Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA), Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциация тенниса США (USTA) в конце прошлого года объединили свои усилия для запуска программы, которая отслеживает публикации в наиболее распространённых соцсетях.

Сообщается, что в период с января по октябрь этого года сервис «Матрица угроз» отследил 2,47 млн ​​сообщений. Около 12 тыс. сообщений и комментариев нарушали правила социальных сетей. Это привело к удалению комментариев, а в некоторых случаях и самого аккаунта. Оскорбления с 15 аккаунтов превысили порог криминализации и были переданы в национальные правоохранительные органы для принятия мер.

Отметим, что давним членом Совета игроков WTA является бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси, которая высоко оценила нововведённую систему.

«Никто не должен терпеть ту ненависть, с которой многие из нас столкнулись на этих платформах», — приводит BBC слова Азаренко.

Материалы по теме
«Нас грабят по всем направлениям». В теннисе зреет бунт из-за жалких призовых
«Нас грабят по всем направлениям». В теннисе зреет бунт из-за жалких призовых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android