Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024: результаты 19 декабря, сетка соревнований

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19 декабря прошёл второй игровой день молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 (U21), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP – 2024. Результаты 19 декабря:

Нишеш Басаваредди (США, 7) – Цзюнчэн Шан (Китай, 4) – 3:4 (4:7), 4:2, 4:2, 4:1.

Артюр Фис (Франция, 1) – Якуб Меншик (Чехия, 3) – 4:2, 4:3 (7:4), 4:2.

Алекс Михельсен (США, 2) – Люка Ван Аш (Франция, 6) – 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5).

Жоао Фонсека (Бразилия, 8) – Лёнер Тин (США, 5) – 4:0, 4:0, 1:4, 4:2.

По итогам второго игрового дня Михельсен и Фонсека гарантировали себе выход в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP.