Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 20 декабря, турнирная сетка

Сегодня, 20 декабря, состоится третий игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Next Gen ATP Finals. Расписание 20 декабря:

Красная группа:

14:00 мск — Алекс Михельсен (США) — Цзюнчэн Шан (Китай);

15:30 мск — Люка Ван Аш (Франция) — Нишеш Басаваредди (США).

Синяя группа:

19:00 мск — Артюр Фис (Франция) — Лёнер Тин (США);

20:30 мск — Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.