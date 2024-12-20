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World Tennis League: расписание матчей 20 декабря

World Tennis League: расписание матчей 20 декабря
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Сегодня, 20 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжится выставочный командный турнир World Tennis League — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

World Tennis League — 2024. Расписание на 20 декабря:

  • 10:00 мск. Hawks — Eagles;
  • не ранее 14:00 мск. Falcons — Kites.

Каждый матч состоит из четырёх игр (из одного сета): мужская и женская одиночки и две встречи парных разрядов (мужского, женского или смешанного).

Накануне на турнире Арина Соболенко в упорной борьбе обыграла шестую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину со счётом 7:6 (7:3). Ей потребовалось 10 матчболов, чтобы завершить встречу. Отметим, что Соболенко вела в сете со счётом 5:0.

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