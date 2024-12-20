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Калинская отказалась поднимать тему отношений с Синнером — Corriere dello Sport

Калинская отказалась поднимать тему отношений с Синнером — Corriere dello Sport
Анна Калинская и Янник Синнер
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Российская теннисистка Анна Калинская отказалась обсуждать тему отношений с первой ракеткой мира Янником Синнером в интервью журналу Bazaar. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Журналисты итальянского издания отметили, что Калинская заявила о желании изменить образ своей жизни, уделив время друзьям.

«Думаю, главное — это изменить некоторые вещи, но не в плане тренировок. Имею в виду образ жизни, чтобы стало легче, можно было получать удовольствие в выходные дни, соблюдая при этом баланс. Нужно иметь более упорядоченное расписание для встречи с друзьями. Так можно стать счастливой вне корта. Я могу восстанавливать свои силы, чтобы лучше выступать, иметь больше энергии и быть готовой в психологическом плане», — приводит слова Калинской Corriere dello Sport со ссылкой на Bazaar.

Ранее стало известно, что россиянка выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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