Мирра Андреева и Арина Соболенко разгромили Паулу Бадосу и Игу Швёнтек в матче WTL

Российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко одержали очередную победу на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ). Они оказались сильнее своих соперниц Паулы Бадосы (Испания) и Иги Швёнтек (Польша). Счёт — 6:1.

Следующим поединком в матче между командами «Хоукс» («Ястребы») и Фэлконс» («Соколы») станет поединок между Ариной Соболенко и Паулой Бадосой. Пока счёт в борьбе команд — 6:1 в пользу «Хоукс».

Накануне Андреевой и Соболенко уже удалось обыграть в паре представительницу Казахстана Елену Рыбакину и француженку Каролин Гарсию со счётом 7:6 (7:5). Они отыграли четыре сетбола при счёте 4:5.