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Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу на выставочном турнире WTL в ОАЭ

Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу на выставочном турнире WTL в ОАЭ
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над испанской спортсменкой Паулой Бадосой на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) World Tennis League. Счёт — 6:2. Таким образом, общий счёт в командном противостоянии между «Хоукс» («Ястребы») и Фэлконс» («Соколы») стал 12:3 в пользу первых.

Ранее Мирра Андреева и Арина Соболенко одержали очередную победу на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ). Они оказались сильнее своих соперниц Паулы Бадосы (Испания) и Иги Швёнтек (Польша). Счёт — 6:1.

Следующими на корт турнира в Абу-Даби выйдут пары Томпсон/Нагал — Циципас/Шевченко.

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