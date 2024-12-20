Циципас и Шевченко проиграли паре Томпсона и Нагала на выставочном турнире в Абу-Даби

Австралийский теннисист Джордан Томпсон и его индийский напарник Сумит Нагал одержали победу над дуэтом греческого спортсмена Стефаноса Циципаса и казахстанца Александра Шевченко на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) World Tennis League. Счёт — 6:4.

Таким образом, общий счёт в командном противостоянии между «Хоукс» («Ястребы») и Иглз» («Орлы») стал 18:7.

Ранее россиянка Мирра Андреева и первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко одержали очередную победу на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ). Они оказались сильнее своих соперниц Паулы Бадосы (Испания) и Иги Швёнтек (Польша). Счёт — 6:1.