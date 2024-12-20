Александр Шевченко переиграл Сумита Нагала на WTL в Абу-Даби

Казахстанский теннисист Александр Шевченко победил соперника из Индии Сумита Нагала в рамках выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ). Счёт в этом поединке — 7:3.

Тем не менее команда «Иглз» («Орлы»), которую представляет Шевченко, не смогла значительно сократить отставание от своих соперников «Хоукс» («Ястребы») и пока проигрывает со счётом 14:21.

Ранее австралийский теннисист Джордан Томпсон вместе с Сумитом Нагалом одержали победу над дуэтом греческого спортсмена Стефаноса Циципаса и казахстанца Александра Шевченко. Счёт — 6:4. А Мирра Андреева и Арина Соболенко обыграли Паулу Бадосу и Игу Швёнтек со счётом 6:1.