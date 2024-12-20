Американский теннисист 41-я ракетка мира Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире в Джидде (Саудовская Аравия). Его оппонентом был 50-я ракетка мира из Китая Цзюнчэн Шан. Встреча завершилась со счётом 4:1, 1:1 (отказ китайского спортсмена).

Матч продолжался 24 минуты. За это время Михельсену удалось выполнить четыре эйса и реализовать один из двух брейк-пойнтов. В то же время американец допустил одну двойную ошибку. Его соперник совершил шесть невынужденных ошибок.

Сегодня, не ранее 15:30 мск, состоится второй матч в Красной группе. Люка Ван Аш (Франция) сразится с Нишешом Басаваредди (США).