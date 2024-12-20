Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире
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Американский теннисист 41-я ракетка мира Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире в Джидде (Саудовская Аравия). Его оппонентом был 50-я ракетка мира из Китая Цзюнчэн Шан. Встреча завершилась со счётом 4:1, 1:1 (отказ китайского спортсмена).
Матч продолжался 24 минуты. За это время Михельсену удалось выполнить четыре эйса и реализовать один из двух брейк-пойнтов. В то же время американец допустил одну двойную ошибку. Его соперник совершил шесть невынужденных ошибок.
Джидда-U21. Красная группа
20 декабря 2024, пятница. 14:10 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
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|1
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|1
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Сегодня, не ранее 15:30 мск, состоится второй матч в Красной группе. Люка Ван Аш (Франция) сразится с Нишешом Басаваредди (США).
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