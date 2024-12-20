Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«4:6, 0:6». Тюкавин пошутил над совместной фотографией с Янником Синнером

«4:6, 0:6». Тюкавин пошутил над совместной фотографией с Янником Синнером
Константин Тюкавин
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал в социальных сетях забавную фотографию с итальянским теннисистом Янником Синнером. Футболист в шутку «повесил баранку» первой ракетке мира.

«4:6, 0:6», — подписал фотографию Тюкавин.

Янник Синнер и Константин Тюкавин

Янник Синнер и Константин Тюкавин

Фото: из личного архива Константина Тюкавина

Ранее 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и Янник Синнер провели совместную тренировку в Дубае (ОАЭ). Хачанов поделился совместной фотографией с Синнером в своём аккаунте в социальных сетях.

Отметим, что Янник Синнер имеет лучшую статистику по проценту выигранных сетов в сезоне-2024 среди игроков топ-50 рейтинга ATP. В прошедшем сезоне он выиграл 83,8% сетов, проведённых на турнирах уровня ATP. У его ближайшего преследователя по этому показателю испанца Карлоса Алькараса 75,1%.

Материалы по теме
Калинская отказалась поднимать тему отношений с Синнером — Corriere dello Sport
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android