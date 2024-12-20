«4:6, 0:6». Тюкавин пошутил над совместной фотографией с Янником Синнером

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал в социальных сетях забавную фотографию с итальянским теннисистом Янником Синнером. Футболист в шутку «повесил баранку» первой ракетке мира.

«4:6, 0:6», — подписал фотографию Тюкавин.

Янник Синнер и Константин Тюкавин Фото: из личного архива Константина Тюкавина

Ранее 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и Янник Синнер провели совместную тренировку в Дубае (ОАЭ). Хачанов поделился совместной фотографией с Синнером в своём аккаунте в социальных сетях.

Отметим, что Янник Синнер имеет лучшую статистику по проценту выигранных сетов в сезоне-2024 среди игроков топ-50 рейтинга ATP. В прошедшем сезоне он выиграл 83,8% сетов, проведённых на турнирах уровня ATP. У его ближайшего преследователя по этому показателю испанца Карлоса Алькараса 75,1%.