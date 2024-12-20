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Рыбакина и Гарсия добыли для «Фэлконс» первую победу в матче с «Кайтс» на WTL

Рыбакина и Гарсия добыли для «Фэлконс» первую победу в матче с «Кайтс» на WTL
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Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с француженкой Каролин Гарсией принесли команде «Фэлконс» первую победу в матче с «Кайтс» в рамках третьего сезона выставочного командного турнира — Мировой теннисной лиги (WTL). Встреча тандема с Жасмин Паолини и Симоной Халеп завершилась со счётом 7:6 (7:5).

Таким образом, лидеры турнира по итогам первого соревновательного дня «Фэлконс» повели в матче с «Кайтс» со счётом 7:6.

В следующем матче Рыбакина сразится с Халеп в одиночном разряде. Россиянину Андрею Рублёву предстоит встреча с австралийцем Ником Кирьосом. Также должен пройти ещё один парный матч Паолини/Кирьос — Гарсия/Шаповалов.

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