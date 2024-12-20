Люка Ван Аш вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира — 2024

Французский теннисист Люка Ван Аш одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл американца Нишеша Басаваредди. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:3, 4:2, 4:2 в пользу представителя Франции. Ван Аш занял второе место в группе и вышел в полуфинал турнира. Басаваредди остался на третьей строчке.
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Встреча продолжалась ровно два часа. За это время Ван Аш выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету американца три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.
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