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Люка Ван Аш вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира — 2024

Люка Ван Аш вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира — 2024
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Французский теннисист Люка Ван Аш одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл американца Нишеша Басаваредди. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:3, 4:2, 4:2 в пользу представителя Франции. Ван Аш занял второе место в группе и вышел в полуфинал турнира. Басаваредди остался на третьей строчке.

Джидда-U21. Красная группа
20 декабря 2024, пятница. 15:10 МСК
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 2 		4 9 4 4
4 7 		3 7 2 2
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Встреча продолжалась ровно два часа. За это время Ван Аш выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету американца три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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