Люка Ван Аш вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира — 2024

Французский теннисист Люка Ван Аш одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл американца Нишеша Басаваредди. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:3, 4:2, 4:2 в пользу представителя Франции. Ван Аш занял второе место в группе и вышел в полуфинал турнира. Басаваредди остался на третьей строчке.

Встреча продолжалась ровно два часа. За это время Ван Аш выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету американца три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.