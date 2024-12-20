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Елена Рыбакина уверенно обыграла Симону Халеп в матче Мировой теннисной лиги

Елена Рыбакина уверенно обыграла Симону Халеп в матче Мировой теннисной лиги
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Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина принесла ещё одну победу команде «Фэлконс» в матче с «Кайтс» в рамках третьего сезона выставочного командного турнира — Мировой теннисной лиги (WTL).

В поединке одиночного разряда Рыбакина со счётом 6:4 обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Встреча титулованных теннисисток продлилась 35 минут. В её рамках Рыбакина три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Халеп один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

После второго матча лидеры турнира по итогам первого соревновательного дня «Фэлконс» ведут во встрече с «Кайтс» со счётом 13:10. В первом матче Рыбакина в паре с француженкой Каролин Гарсией обыграли тандем Жасмин Паолини с Симоной Халеп (7:6 (7:5)).

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