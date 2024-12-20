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«Не могу дождаться». Халеп отреагировала на получение уайлд-кард на Australian Open

«Не могу дождаться». Халеп отреагировала на получение уайлд-кард на Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп отреагировала на получение уайлд-кард в квалификацию Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Не могу дождаться», — написала Халеп на своей странице в социальных сетях.

Лучший результат Халеп на Australian Open — финал в 2018 году. Тогда она уступила датской теннисистке Каролине Возняцки со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования. В октябре в первом круге на турнире категории WTA-125 в Гонконге Халеп обыграла австралийку Арину Родионову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

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