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Кирьос в миксте с Паолини принёс первую победу «Кайтс» в матче с «Фэлконс» на WTL

Кирьос в миксте с Паолини принёс первую победу «Кайтс» в матче с «Фэлконс» на WTL
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Команда «Кайтс» добыла первую победу в матче с «Фэлконс» в рамках третьего сезона выставочного командного турнира — Мировой теннисной лиги (WTL). Соревнования проходят в Абу-Даби (ОАЭ).

Это произошло в третьем матче встречи, в миксте. Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос и двукратная финалистка турниров «Большого шлема» итальянка Жасмин Паолини со счётом 7:5 обыграли француженку Каролин Гарсию и канадца Дениса Шаповалова.

Перед решающим поединком лидеры турнира по итогам первого соревновательного дня «Фэлконс» ведут во встрече с «Кайтс» со счётом 18:17. Всё решится в матче россиянина Андрея Рублёва с Ником Кирьосом, который уже стартовал.

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