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Фото: Анна Калинская на обложке журнала Harper’s Bazaar

Фото: Анна Калинская на обложке журнала Harper’s Bazaar
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14-я ракетка мира Анна Калинская снялась для обложки австралийской версии журнала Harper’s Bazaar. Российская теннисистка также дала интервью изданию о том, как для неё прошёл 2024 год.

Фото: Harper’s Bazaar

Журналистам также хотелось узнать про её отношения с первой ракеткой мира Янником Синнером, но Анна заранее просила не спрашивать её об этом.

Для Анны Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Она впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Анна дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и в Берлине).

Ранее стало известно, что россиянка выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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