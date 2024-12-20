Андрей Рублёв обыграл Ника Кирьоса и принёс своей команде победу в Мировой теннисной лиге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв принёс команде «Фэлконс» итоговую победу в матче с «Кайтс» в рамках третьего сезона выставочного командного турнира — Мировой теннисной лиги (WTL). Соревнования проходят в Абу-Даби (ОАЭ).

В решающем поединке матча «Фэлконс» — «Кайтс» Рублёв сразился с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом. Андрей одержал победу со счётом 6:4. Встреча продлилась 34 минуты. Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Кирьоса два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что перед решающей встречей лидеры турнира по итогам первого соревновательного дня «Фэлконс» вели во встрече с «Кайтс» с минимальным преимуществом – 18:17. Победа Рублёва довела счёт до 24:21.