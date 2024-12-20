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Радукану оценила образ Калинской на обложке австралийского журнала

Радукану оценила образ Калинской на обложке австралийского журнала
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Чемпионка US Open — 2021 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала появление 14-й ракетки мира Анны Калинской на обложке австралийской версии журнала Harper’s Bazaar. Российская теннисистка также дала интервью изданию о том, как для неё прошёл 2024 год.

«Красота», — прокомментировала публикацию Калинской британская теннисистка.

Журналистам Harper’s Bazaar также хотелось узнать про отношения Калинской с первой ракеткой мира Янником Синнером, но Анна заранее просила не спрашивать её об этом.

Ранее стало известно, что россиянка выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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Фото: Анна Калинская на обложке журнала Harper’s Bazaar
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