Бердых: игра стала менее креативной. Посмотрите на топ-10 ATP, между ними нет различий

Финалист Уимблдона-2010, бывшая четвёртая ракетка мира, чешский теннисист Томаш Бердых поделился своими мыслями касательно игрового стиля нового поколения.

«Я думаю, что игра определённо изменилась. Я бы сказал, что она стала менее креативной. Если вы посмотрите на ребят из топ-10, вы не найдёте между ними больших различий. Но это только моя точка зрения.

Я не говорю, хорошо это или плохо. Всё так, как есть, это определённо совершенно новое поколение, которое, по сути, охватило мужской теннис, и это то, как они играют и соревнуются. И если вы спросите меня, смогу ли я сыграть или хочу ли я выставить против них себя молодого, то я определённо хотел бы. Было бы здорово сыграть со всеми этими парнями. Такие сравнения всегда очень сложны, потому что наши игры нереалистичны, мы можем только рассуждать о них.

Есть новые ребята и новые стили, посмотрим, как всё пойдёт. Нам нужно, чтобы соперничество существовало: оно полезно для тенниса. Самое большое на данный момент — Алькарас и Синнер, и только так они могут стать лучшими игроками. Если бы был только Синнер, то ему было бы сложно сохранять мотивацию и злость в игре. Так что я считаю, что это хорошо. Надеюсь, скоро будет ещё один, и это время станет хорошим для тенниса», — приводит слова Бердыха Tennis Majors.