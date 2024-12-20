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Зверев: Синнер — лучший игрок в мире. Он заслуживает быть первой ракеткой

Зверев: Синнер — лучший игрок в мире. Он заслуживает быть первой ракеткой
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Второй номер рейтинга ATP немецкий теннисист Александр Зверев считает итальянца Янника Синнера лучшим игроком в мире по итогам прошедшего сезона.

«С теннисной точки зрения Синнер заслуживает того, чтобы быть номером 1 в мире. Он выиграл два титула турниров «Большого шлема», три титула серии «Мастерс» и Итоговый чемпионат. Он лучший игрок в мире, он тот, кто выиграл больше всего титулов», — приводит слова Зверева SuperTennis.

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.

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