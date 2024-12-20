Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российского теннисиста отстранили на два года за применение мельдония

Российского теннисиста отстранили на два года за применение мельдония
Комментарии

23-летний российский теннисист Даниил Савельев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA). Причиной стало найденное в допинг-пробе россиянина запрещённое вещество — мельдоний.

Савельев получил предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил 20 августа 2024 года, с этого же дня отстранение вступило в силу. Спортсмен не стал оспаривать решение органа.

Отмечается, что допинг-проба, выявившая следы мельдония, была взята у Савельева в начале июля 2024 года на турнире Международной теннисной федерации (ITF) категории M15 в Хиллкресте (Южная Африка).

Материалы по теме
23-летнего российского теннисиста временно отстранили за следы мельдония в допинг-пробе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android