Российского теннисиста отстранили на два года за применение мельдония

23-летний российский теннисист Даниил Савельев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA). Причиной стало найденное в допинг-пробе россиянина запрещённое вещество — мельдоний.

Савельев получил предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил 20 августа 2024 года, с этого же дня отстранение вступило в силу. Спортсмен не стал оспаривать решение органа.

Отмечается, что допинг-проба, выявившая следы мельдония, была взята у Савельева в начале июля 2024 года на турнире Международной теннисной федерации (ITF) категории M15 в Хиллкресте (Южная Африка).