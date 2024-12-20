Александр Зверев рассказал о своих отношениях с Алькарасом

Второй номер рейтинга ATP немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих взаимоотношениях с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Карлос — человек, с которым у меня очень хорошие отношения. Мы пережили особые моменты вместе, играя друг против друга в важных матчах. Мы проводим много времени за пределами корта. Кое-что уже создано. Всякий раз, когда мы встречались и играли, было отличное шоу. С ним приятно разделять корт», — приводит слова Зверева SuperTennis.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция).