Ига Швёнтек показала, как проводит свободное время на турнире в Абу-Даби

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фото из спортзала на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница швёнтек в социальных сетях

Фото: страница швёнтек в социальных сетях

«Развлекаемся, играем в теннис и занимаемся в зале», — подписала публикацию Швёнтек.

В Абу-Даби Ига принимает участие в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024. Полька представляет команду «Иглз».

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.