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Команда Рублёва упрочила лидерство в Мировой теннисной лиге по итогам второго игрового дня

Команда Рублёва упрочила лидерство в Мировой теннисной лиге по итогам второго игрового дня
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20 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл второй игровой день третьего сезона Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочного командного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и положением команд.

Мировая теннисная лига (WTL), третий сезон, Абу-Даби. Положение команд после второго игрового дня:

  1. «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 53 балла.
  2. «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 47.
  3. «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) — 46.
  4. «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 34.

«Хоукс» — «Иглз» — 21:14

  • Андреева/Соболенко — Бадоса/Швёнтек — 6:1;
  • Соболенко — Бадоса — 6:2;
  • Томпсон/Нагал — Циципас/Шевченко — 6:4;
  • Нагал — Шевченко — 2:6, 1:1.

«Кайтс» — «Фэлконс» — 24:21

  • Паолини/Халеп — Гарсия/Рыбакина — 6:7 (5:7);
  • Халеп — Рыбакина — 4:6;
  • Паолини/Кирьос — Гарсия/Шаповалов — 7:5;
  • Кирьос — Рублёв — 4:6.
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