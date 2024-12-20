Команда Рублёва упрочила лидерство в Мировой теннисной лиге по итогам второго игрового дня
20 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл второй игровой день третьего сезона Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочного командного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и положением команд.
Мировая теннисная лига (WTL), третий сезон, Абу-Даби. Положение команд после второго игрового дня:
- «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 53 балла.
- «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 47.
- «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) — 46.
- «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 34.
«Хоукс» — «Иглз» — 21:14
- Андреева/Соболенко — Бадоса/Швёнтек — 6:1;
- Соболенко — Бадоса — 6:2;
- Томпсон/Нагал — Циципас/Шевченко — 6:4;
- Нагал — Шевченко — 2:6, 1:1.
«Кайтс» — «Фэлконс» — 24:21
- Паолини/Халеп — Гарсия/Рыбакина — 6:7 (5:7);
- Халеп — Рыбакина — 4:6;
- Паолини/Кирьос — Гарсия/Шаповалов — 7:5;
- Кирьос — Рублёв — 4:6.
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