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Команда Рублёва упрочила лидерство в Мировой теннисной лиге по итогам второго игрового дня

20 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл второй игровой день третьего сезона Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочного командного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и положением команд.

Мировая теннисная лига (WTL), третий сезон, Абу-Даби. Положение команд после второго игрового дня:

«Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 53 балла. «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 47. «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) — 46. «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 34.

«Хоукс» — «Иглз» — 21:14

Андреева/Соболенко — Бадоса/Швёнтек — 6:1;

Соболенко — Бадоса — 6:2;

Томпсон/Нагал — Циципас/Шевченко — 6:4;

Нагал — Шевченко — 2:6, 1:1.

«Кайтс» — «Фэлконс» — 24:21