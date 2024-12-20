Артюр Фис лишился шансов на полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP, уступив Тину

Американский теннисист Лёнер Тин одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:2, 3:4, 4:3 в пользу представителя США. Тин занимает промежуточное первое место в группе. Он гарантировал себе выход в полуфинал турнира. Фис остался на третьей строчке.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Тин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фиса девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.