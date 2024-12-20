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Артюр Фис лишился шансов на полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP, уступив Тину

Артюр Фис лишился шансов на полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP, уступив Тину
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Американский теннисист Лёнер Тин одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:2, 3:4, 4:3 в пользу представителя США. Тин занимает промежуточное первое место в группе. Он гарантировал себе выход в полуфинал турнира. Фис остался на третьей строчке.

Джидда-U21. Синяя группа
20 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 4 7 3 5
4 		4 3 4 4 7
             
Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Тин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фиса девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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