Арина Соболенко забавно проговорилась о том, каким испанским словам её учит Бадоса

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно высказалась о том, как бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса прививает ей знания об испанском языке.

Соболенко и Бадоса обсуждали этот момент в интервью на корте после того, как команда Арины «Хоукс» обыграла «Иглз» Паулы со счётом 21:14 в рамках третьего сезона Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочного командного турнира, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я просто похвасталась знаниями испанского. Это твоя вина (Бадосе). Тебе нужно научить меня чему-то лучшему, чем puta (грубое, нецензурное выражение на испанском языке. – Прим. «Чемпионата»)», — сказала Соболенко, что вызвало искренний смех Бадосы.

Фото: скриншот из трансляции

«Хоукс» — «Иглз» — 21:14