Мария Шарапова показала свой поход в магазин за вкусностями для сына Теодора

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео, на котором демонстрирует, как делает покупки в продуктовом магазине для своего сына Теодора.

«Мы с подругой купили немного снеков для наших детей. Она снимала, я демонстрировала. Не могу обещать, что все продукты приехали домой нетронутыми», — подписала видео Шарапова.

Шарапова впервые стала мамой в июле 2022 года. Она родила сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях уже много лет.

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.