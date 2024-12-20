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Рафаэль Надаль прилетел в Джидду на молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024

Рафаэль Надаль прилетел в Джидду на молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прилетел в Джидду (Саудовская Аравия), где проходит молодёжный Итоговый турнир ATP – 2024 (U21).

Надаль приехал на Итоговый в роли посла Федерации тенниса Саудовской Аравии. Он уже провёл небольшую автограф-сессию с детьми, работающими на турнире в качестве болбоев и болгёрл, и посетителями соревнований. Также испанец встретился с некоторыми участниками турнира.

Надаль проведёт в Саудовской Аравии два дня. Легенда тенниса примет участие в различных мероприятиях: посетит местные школы и теннисные клубы, чтобы поделиться своим опытом с юными поклонниками этого вида спорта, встретится с юными талантами страны.

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