Фонсека одержал непростую победу над Меншиком на Итоговом турнире до 20 лет

Бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:3, 4:3, 3:4, 4:3 в пользу представителя Бразилии. Фонсека занял первое место в группе. Меншик расположился на четвёртой строчке.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3 8
|3 5
|4 7
|3 5
|
|4 10
|4 7
|3 4
|4 7
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время Фонсека выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Меншика 22 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.
- 21 декабря 2024
-
00:15
-
00:09
- 20 декабря 2024
-
23:53
-
23:43
-
23:36
-
22:50
-
22:16
-
21:10
-
21:09
-
20:47
-
20:43
-
20:29
-
20:10
-
19:51
-
19:34
-
19:25
-
19:04
-
18:48
-
18:34
-
17:54
-
17:45
-
17:34
-
17:12
-
15:31
-
14:52
-
14:44
-
14:02
-
13:25
-
12:58
-
11:49
-
09:30
-
09:18
-
00:42
-
00:27
-
00:16