Фонсека одержал непростую победу над Меншиком на Итоговом турнире до 20 лет

Бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:3, 4:3, 3:4, 4:3 в пользу представителя Бразилии. Фонсека занял первое место в группе. Меншик расположился на четвёртой строчке.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время Фонсека выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Меншика 22 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.