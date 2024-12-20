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Фонсека одержал непростую победу над Меншиком на Итоговом турнире до 20 лет

Фонсека одержал непростую победу над Меншиком на Итоговом турнире до 20 лет
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Бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024. В матче 3-го тура он обыграл чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:3, 4:3, 3:4, 4:3 в пользу представителя Бразилии. Фонсека занял первое место в группе. Меншик расположился на четвёртой строчке.

Джидда-U21. Синяя группа
20 декабря 2024, пятница. 21:15 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 7 		3 8 3 5 4 7 3 5
3 4 		4 10 4 7 3 4 4 7
             
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время Фонсека выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Меншика 22 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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