Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты матчей 20 декабря

Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты матчей 20 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

20 декабря состоялся третий игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Next Gen ATP Finals. Результаты 20 декабря:

Красная группа:

Алекс Михельсен (США) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 4:1, 1:1 (отказ);

Люка Ван Аш (Франция) — Нишеш Басаваредди (США) — 3:4, 4:3, 4:2, 4:2.

Синяя группа:

Артюр Фис (Франция) — Лёнер Тин (США) — 2:4, 2:4, 4:3, 3:4;

Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 4:3, 3:4, 3:4, 4:3, 3:4.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

Материалы по теме
Определились полуфинальные пары на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android