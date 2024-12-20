Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты матчей 20 декабря

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20 декабря состоялся третий игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Next Gen ATP Finals. Результаты 20 декабря:

Красная группа:

Алекс Михельсен (США) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 4:1, 1:1 (отказ);

Люка Ван Аш (Франция) — Нишеш Басаваредди (США) — 3:4, 4:3, 4:2, 4:2.

Синяя группа:

Артюр Фис (Франция) — Лёнер Тин (США) — 2:4, 2:4, 4:3, 3:4;

Якуб Меншик (Чехия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 4:3, 3:4, 3:4, 4:3, 3:4.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.