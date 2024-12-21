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Миша и Александр Зверевы посетили матч «Баварии» с «РБ Лейпциг»

Миша и Александр Зверевы посетили матч «Баварии» с «РБ Лейпциг»
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Вторая ракетка мира Александр Зверев и его брат Миша посетили матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). «Бавария» побеждает со счётом 5:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: страница зверева в социальных сетях

В 2024 году Александр Зверев выиграл два турнира на уровне ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Немецкий теннисист стал лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. Спортсмен сделал 797 подач навылет в нынешнем сезоне.

Отметим, ранее Зверев вошёл в 15 лучших теннисистов по сумме призовых в истории данного вида спорта с учётом инфляции. Немец занял восьмое место. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

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