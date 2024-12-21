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Кирьос жёстко ответил фанату, который упрекнул его в отсутствии титулов «Большого шлема»

Кирьос жёстко ответил фанату, который упрекнул его в отсутствии титулов «Большого шлема»
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос вступил в спор с подписчиком на своей странице в социальных сетях.

«Синнер и Алькарас хотя бы выиграли турниры «Большого шлема». Это больше, чем просто слова», — написал один из пользователей, ответив на слова Кирьоса о том, что «Алькарас и Синнер — дети, не обладающие аурой Федерера и Джоковича».

«Никакого контекста, мда. Соцсети в плохом положении, это точно. По сравнению с Новаком, Федерером и Надалем им ещё предстоит обрести ауру. Они наверняка доберутся до подобного уровня, но, если говорить реалистично, они дети, которые делают безумные вещи. Стань лучше, овощ», — ответил Кирьос подписчику.

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