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Бывший член CAS рассказал, какие проблемы ждут Синнера в случае дисквалификации

Бывший член CAS рассказал, какие проблемы ждут Синнера в случае дисквалификации
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Бывший член CAS Анжело Кашелла высказал своё мнение о возможной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после сдачи положительного допинг-теста.

«Спонсорские контракты обычно содержат положения, которые в случае положительного результата антидопингового теста могут привести к расторжению соглашения или выплате штрафных санкций самим спортсменом. Существует и риск вынесения приговора. Но не исключено, что в течение этих месяцев стороны услышат друг друга. Возможно, будет достигнуто соглашение, которое устроит обоих. А судебное разбирательство может быть приостановлено, поскольку оно состоится не раньше весны 2025 года», — предположил Кашелла в интервью Sportmediaset.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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