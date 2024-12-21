«Ты вдохновишь миллионы». Беккер обратился к Бруксби, рассказавшем о своём диагнозе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поддержал бывшую 33-ю ракетку мира американца Дженсона Бруксби, который ранее признался, что в раннем детстве ему диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС).

По словам Бруксби, до четырёх лет он не мог говорить и проводил по 40 часов в неделю на занятиях с психотерапевтами.

«Мне нравится твоя честность, удачи в Австралии! Мы всё в жизни носим с собой дополнительный багаж, о котором никто не знает… Ты вдохновишь миллионы молодых спортсменов по всему миру и заставишь их понять, что сдаваться — не вариант! Браво, Дженсон», — написал Беккер в социальных сетях.