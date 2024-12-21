Тренер Григора Димитрова высказался о сотрудничестве Новака Джоковича и Энди Маррея

Тренер 10-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова Даниэль Вальверду прокомментировал сотрудничество седьмого в рейтинге ATP серба Новака Джоковича и завершившего карьеру действующего игрока британца Энди Маррея.

«С моей точки зрения, мне не терпится увидеть результат и то, как будут развиваться эти отношения. Конечно, никогда не знаешь, какими будут результаты, но я чувствую, что это будет очень плодотворное и позитивное сотрудничество, а также очень позитивные отношения между тренером и игроком с отличными результатами», — приводит слова Вальверду The National.

Ранее 37-летний Новак Джокович объявил, что в его тренерский штаб в новом сезоне войдёт завершивший карьеру 37-летний Энди Маррей, который на пике карьеры входил в число главных соперников серба. Даниэль Вальверду в период с 2010 по 2014 год был тренером Маррея.

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