Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Димитрова поделился ожиданиями от совместного сезона Новака Джоковича и Энди Маррея

Тренер Димитрова поделился ожиданиями от совместного сезона Новака Джоковича и Энди Маррея
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер 10-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова Даниэль Вальверду рассказал, чего ожидает в сезоне-2025 от сотрудничества седьмого в рейтинге ATP серба Новака Джоковича и завершившего карьеру британца Энди Маррея.

«Я ожидаю, что у Новака будет невероятный сезон и он добьётся по-настоящему хороших результатов. Я думаю, что Энди принесёт огромную пользу, и они станут командой, в которой они будут чувствовать себя комфортно, потому что мы, старшие ребята, теперь должны делиться своими знаниями с молодым поколением. И, зная их обоих, я уверен, что они сделают всё возможное, чтобы попытаться достичь всех целей Новака. Так что это будет очень интересно, и я не могу дождаться», — приводит слова Вальверду The National.

Ранее 37-летний Новак Джокович объявил, что в его тренерский штаб в новом сезоне войдёт завершивший карьеру 37-летний Энди Маррей, который на пике карьеры входил в число главных соперников серба. Даниэль Вальверду в период с 2010 по 2014 год был тренером Маррея.

Видео: Джокович уговаривает Надаля станцевать на вечеринке в Эр-Рияде

Материалы по теме
Тренер Григора Димитрова высказался о сотрудничестве Новака Джоковича и Энди Маррея
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android