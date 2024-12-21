Тренер Димитрова поделился ожиданиями от совместного сезона Новака Джоковича и Энди Маррея

Тренер 10-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова Даниэль Вальверду рассказал, чего ожидает в сезоне-2025 от сотрудничества седьмого в рейтинге ATP серба Новака Джоковича и завершившего карьеру британца Энди Маррея.

«Я ожидаю, что у Новака будет невероятный сезон и он добьётся по-настоящему хороших результатов. Я думаю, что Энди принесёт огромную пользу, и они станут командой, в которой они будут чувствовать себя комфортно, потому что мы, старшие ребята, теперь должны делиться своими знаниями с молодым поколением. И, зная их обоих, я уверен, что они сделают всё возможное, чтобы попытаться достичь всех целей Новака. Так что это будет очень интересно, и я не могу дождаться», — приводит слова Вальверду The National.

Ранее 37-летний Новак Джокович объявил, что в его тренерский штаб в новом сезоне войдёт завершивший карьеру 37-летний Энди Маррей, который на пике карьеры входил в число главных соперников серба. Даниэль Вальверду в период с 2010 по 2014 год был тренером Маррея.

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