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Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 21 декабря

Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, состоится четвёртый игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Next Gen ATP Finals. Расписание 21 декабря. Полуфиналы:

  • 19:00 мск — Алекс Михельсен (США) — Лёнер Тин (США);
  • 21:00 мск — Жоао Фонсека (Бразилия) — Люка Ван Аш (Франция).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Таблица молодёжного Итогового турнира
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