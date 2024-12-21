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Карлос Алькарас потренировался с Маттео Берреттини

Карлос Алькарас потренировался с Маттео Берреттини
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас потренировался с 34-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Фото: Из личного архива Маттео Берреттини

Напомним, Карлос Алькарас должен был провести тренировочный сбор с 15-й ракеткой мира Джеком Дрейпером, однако британцу не удалось это сделать из-за полученной травмы. Подготовка спортсменов должна была состояться в Аликанте (Испания).

В сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Маттео Берреттини в 2024 году стал победителем турниров категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и Марракеше (Марокко), обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

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