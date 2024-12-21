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Эмиль Руусувуори пропустит Australian Open — 2025

Эмиль Руусувуори пропустит Australian Open — 2025
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95-я ракетка мира финский теннисист Эмиль Руусувуори пропустит Открытый чемпионат Австралии — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Спортсмен вернётся в тур в феврале. Тогда начёт действовать его защищённый рейтинг. Его место в сетке Australian Open займёт аргентинец Федерико Кория. Об этом сообщает Tennisform.

Напомним, Эмиль Руусувуори досрочно завершил сезон-2024. Последний раз он выходил на корт в июле на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Тогда во втором круге он уступил французу Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (6:8). После снялся с US Open — 2024 и в социальных сетях объявил о перерыве в работе до конца сезона.

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