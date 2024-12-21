«Всё испортили до неузнаваемости». Макинрой — о снижении популярности Кубка Дэвиса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что Кубок Дэвиса должен измениться, чтобы привлекать больше внимания болельщиков, как это было раньше.

«Когда я был ребёнком, спросил родителей, чего они хотят от меня в теннисе: получить стипендию в колледже и сыграть в Кубке Дэвиса. Носить на спине цвета Соединённых Штатов — тоже необыкновенное чувство. Это одно из величайших чувств, которые испытывал как теннисист. Как вы думаете, сколько людей подходят ко мне и спрашивают, как много Кубков Дэвиса я выиграл за последние 20 лет? Знаете сколько? Ни одного. Для меня это очень печально. Это открыло дверь, потому что очевидно, что теннисные власти всё испортили до неузнаваемости. Они не хотят вносить изменения, которые должны быть сделаны», — приводит слова Макинроя We Love Tennis со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.

Напомним, Джон Макинрой в составе сборной США завоёвывал Кубок Дэвиса пять раз (1978, 1979, 1981, 1982, 1992).