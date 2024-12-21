«Верю в чистый спорт». Арина Соболенко — о допинг-деле Иги Швёнтек

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о допинг-деле второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек.

«Люди действительно привыкли бурно реагировать, прежде чем что-то выяснить, поэтому я не хочу оставлять никаких комментариев. Верю в чистый спорт и больше ничего не могу добавить», — приводит слова Соболенко The National.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.