«Сосредоточиться на себе, выкладываться по полной». Соболенко — о целях на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на Открытый чемпионат Австралии — 2025.

«Это будет значить очень много. Думаю, главное — сосредоточиться на себе и выкладываться по полной каждый раз, когда играешь, будь то Австралия или любая другая страна, нужно просто выкладываться и надеяться на лучшее», — приводит слова Соболенко The National.

Напомним, в 2024 году Соболенко сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года. Она признана игроком года по версии WTA, а также получила награду Jerry Diamond ACES Award, которую вручают спортсмену за преданность делу и продвижение женского тенниса.