«Каждый сможет увидеть, как сложилась моя карьера». Рафаэль Надаль — о фильме Netflix

Бывший теннисист 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о создании документального фильма о нём американской стриминговой платформы Netflix.

«Я никогда бы не подумал, что сделаю что-то подобное. Но мне позвонил Дэвид Эллисон (известный американский продюсер, редактор. — Прим. «Чемпионата»), и его слова в сочетании с необычным проектом, который они представили, действительно убедили меня, что это правильный поступок. Каждый сможет увидеть, как сложилась моя жизнь за время моей теннисной карьеры и особенно за последний прожитый год. Я уверен, что конечный продукт будет необычным и его увидят во всём мире. Я благодарю Эллисона и его команду Skydance за создание этого проекта и за веру в него. Моей семье и моей команде за то, что они позволили мне сниматься в прошлом году, я знаю, что это было нелегко для всех нас. Моим коллегам и коллегам, которые посвятили своё время тому, чтобы на какое-то время оказаться перед камерой. И спасибо турнирам по всему миру, которые облегчили эту работу, это было нелегко». — приводит слова Надаля We Love Tennis.

Ранее стало известно, что Netflix снимет документальный фильм о Рафаэле Надале, закончившем профессиональную карьеру в ноябре этого года.