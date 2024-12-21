Арина Соболенко — о мотивации: вспоминаю, с чего начинала, и это сводит меня с ума

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что у неё редко случается нехватка мотивации, но когда она чувствует, что ей нужен дополнительный толчок, у неё есть собственный способ сделать это.

«Иногда, когда я чувствую, что мне нужен этот драйв, что случается нечасто, просто вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас, и это сводит меня с ума, и именно это помогает мне оставаться мотивированной и голодной всё время», — приводит слова Соболенко The National.

Напомним, в 2024 году Соболенко сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года. Она признана игроком года по версии WTA, а также получила награду Jerry Diamond ACES Award, которую вручают спортсмену за преданность делу и продвижение женского тенниса.