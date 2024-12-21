«Ничего подобного я раньше не видел». 18-летний Ландалус — о тренировке с Рафаэлем Надалем

Испанский теннисист 151-я ракетка мира Мартин Ландалус вспомнил о своей первой тренировке с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем, которая прошла в 2020 году.

«Это было очень волнующе. Обычно я не нервничаю в таких ситуациях. Но удары Рафы — это нечто совсем другое. Его сила, его постоянство — ничего подобного я раньше не видел. Первые 10 минут ему было всё равно, промахнётся он или нет, но затем в течение следующего часа он не пропускал ни одного удара. Каждый мяч попадал с идеальной глубины, всего на метр или два выше линии. Это было невероятно.

Я очень благодарен Рафе за всё, что он для меня сделал. Он дал мне столько советов, и я многому у него научился. Было удивительно проводить с ним время», — приводит слова Ландалуса пресс-служба ATP.

18-летний Ландалус является запасным на Итоговом молодёжном турнире ATP — 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).