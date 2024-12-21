Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в матче World Tennis League — 2024

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:4) в рамках Мировой теннисной лиги (WTL).

Представительница команды «Иглз» Швёнтек сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Рыбакина («Фалконс») ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

После победы Швёнтек «Иглз» упрочили лидерство в матче с «Фалконс» — 18:13. Ранее в парной встрече Стефанос Циципас и Александр Шевченко («Иглз») обыграли российско-канадский дуэт Андрея Рублёва и Дениса Шаповалова — 6:4.