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Андрей Рублёв обыграл Циципаса в матче между «Фэлконс» и «Иглз» в рамках WTL-2024

Андрей Рублёв обыграл Циципаса в матче между «Фэлконс» и «Иглз» в рамках WTL-2024
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Представитель команды «Фэлконс» российский теннисист Андрей Рублёв обыграл грека Стефаноса Циципаса «Иглз» (6:2) в матче выставочного командного турнира World Tennis League — 2024, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Оба теннисиста ни разу не подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Рублёв показал 100%-ную реализацию брей-пойнтов (два из двух). Циципас не заработал ни одного брейк-пойнта.

После победы Рублёва счёт в противостоянии между командами «Иглз» и «Фэлконс» стал 20:15 в пользу «Орлов».

Ранее в парных встречах Паула Бадоса и Ига Швёнтек («Иглз») победили дуэт Каролин Гарсия/Елена Рыбакина («Фэлконс») со счётом 6:2, а Стефанос Циципас и Александр Шевченко обыграли российско-канадский дуэт Андрея Рублёва и Дениса Шаповалова — 6:4. В женской одиночке Швёнтек оказалась сильнее Рыбакиной — 6:3.

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