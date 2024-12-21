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Команда «Фэлконс» с Андреем Рублёвым проиграла «Иглз» в Мировой теннисной лиге

Сегодня, 21 декабря, команда «Иглз»(Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) победила «Фэлконс» в составе Андрея Рублёва, Елены Рыбакиной, Дениса Шаповалова и Каролин Гарсии со счётом 20:15 в рамках World Tennis League — 2024.

Однако набранные в предыдущих матчах баллы, скорее всего, не помешают команде Рублёва и Рыбакиной выйти в финал выставочного турнира.

Falcons — Eagles — 15:20:

Швёнтек — Рыбакина — 6:3

Бадоса/Швёнтек — Гарсия/Рыбакина — 6:2

Циципас/Шевченко — Рублёв/Шаповалов — 6:4

Циципас — Рублёв — 1:6, 1:0

Положение в турнирной таблице перед последним матчем:

1. Falcons — 68 (3 матча)

2. Eagles — 54 (3)

3. Hawks — 47 (2)

4. Kites — 46 (2)