Команда «Фэлконс» с Андреем Рублёвым проиграла «Иглз» в Мировой теннисной лиге

Сегодня, 21 декабря, команда «Иглз»(Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) победила «Фэлконс» в составе Андрея Рублёва, Елены Рыбакиной, Дениса Шаповалова и Каролин Гарсии со счётом 20:15 в рамках World Tennis League — 2024.
Однако набранные в предыдущих матчах баллы, скорее всего, не помешают команде Рублёва и Рыбакиной выйти в финал выставочного турнира.
Falcons — Eagles — 15:20:
Швёнтек — Рыбакина — 6:3
Бадоса/Швёнтек — Гарсия/Рыбакина — 6:2
Циципас/Шевченко — Рублёв/Шаповалов — 6:4
Циципас — Рублёв — 1:6, 1:0
Положение в турнирной таблице перед последним матчем:
1. Falcons — 68 (3 матча)
2. Eagles — 54 (3)
3. Hawks — 47 (2)
4. Kites — 46 (2)